95 процентов магазинов в РФ не соблюдают температурные режимы для шампанского

По словам главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, примерно 30 процентов реализуемого на российском рынке шампанского не соответствует стандартам качества.

- На самом деле, качество продукта очень серьезно зависит не только от самого производителя, но и от последующих этапов. В период хранения и продаж продукции, как в оптовом, так и в розничном секторе, — рассказал Дробиз в эфире Радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, около 95 процентов магазинов России не соблюдают температурные режимы для шампанских игристых вин.

- У магазинов нет возможности обеспечить винодельческой продукции нормальные условия хранения. Поэтому, находясь в теплом помещении, продукт начинает терять свои свойства и качество, — отметил Дробиз.