Два процента населения Земли испытывают аллергию на спорт

Два процента людей на Земле имеют аллергию на занятия спортом, а в самых трудных случаях – на все виды физической нагрузки.

Покалывание в мышцах – признак слабой формы заболевания, в противном случае человек испытывает покраснение лица, опухание слизистых, насморк и чихание. Если человек продолжает занятия спортом, несмотря на симптомы, его состояние может ухудшиться и привести к отеку гортани или остановке дыхания, передает портал «Популярная механика».

Причины такой реакции организма на спорт неизвестны. Зачастую аллергия связана с приемом определенной пищи перед тренировками: пшеницы, арахиса, морепродуктов, кукурузы или помидоров. В других случаях аллергическую реакцию провоцируют споры грибов, пыльца растений или пыль.

Людям с подобными проблемами приходиться следить за интенсивностью нагрузок или выбирать тот вид спорта, который не вызывает аллергию. Для многих хорошей альтернативой становится плавание.