Процент здоровых школьников в Москве равен нулю
Российские врачи наблюдали московских школьников в течение нескольких лет, и пришли к выводу – здоровых старшеклассников в школах столицы давно нет.
Проведенные исследования в школах Москвы с 2005 по 2015 годы, показали, что ситуация со здоровьем учащихся ухудшилась.
Если среди «первоклашек» еще есть процент абсолютно здоровых детей, пусть и невысокий – 4,3%, то среди учащихся старших классов – таковых не имеется вовсе.
Язва, сколиоз и близорукость – самые распространенные заболевания в московских школах, отмечает Regnum.
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