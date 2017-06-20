Процент здоровых школьников в Москве равен нулю

Российские врачи наблюдали московских школьников в течение нескольких лет, и пришли к выводу – здоровых старшеклассников в школах столицы давно нет.

Проведенные исследования в школах Москвы с 2005 по 2015 годы, показали, что ситуация со здоровьем учащихся ухудшилась.

Если среди «первоклашек» еще есть процент абсолютно здоровых детей, пусть и невысокий – 4,3%, то среди учащихся старших классов – таковых не имеется вовсе.

Язва, сколиоз и близорукость – самые распространенные заболевания в московских школах, отмечает Regnum.