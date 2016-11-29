Процедура банкротства станет проще и дешевле для граждан
Совет Федерации обсудит законопроект, который предусматривает значительное удешевление процедуры банкротства для физических лиц.
Согласно проекту, размер госпошлины при обращении в арбитражный суд будет снижен в 20 раз – с 6000 рублей до 300. Документ уже получил одобрение профильного комитета верхней палаты парламента.
После одобрения его сенаторами, проект направят на подпись президенту. В законную силу он может вступить уже с начала 2017 года, сообщают «Известия».
Кроме того, по сведениям издания, в Госдуме готовят очередные поправки в законодательстве о банкротстве физлиц. Они отменят необходимость участия арбитражного управляющего, вознаграждение которого также приводит к существенному удорожанию процедуры.
Следующая новость Президент Южной Кореи выразила готовность досрочно уйти в отставку
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии