Процедура банкротства станет проще и дешевле для граждан

Совет Федерации обсудит законопроект, который предусматривает значительное удешевление процедуры банкротства для физических лиц.

Согласно проекту, размер госпошлины при обращении в арбитражный суд будет снижен в 20 раз – с 6000 рублей до 300. Документ уже получил одобрение профильного комитета верхней палаты парламента.

После одобрения его сенаторами, проект направят на подпись президенту. В законную силу он может вступить уже с начала 2017 года, сообщают «Известия».

Кроме того, по сведениям издания, в Госдуме готовят очередные поправки в законодательстве о банкротстве физлиц. Они отменят необходимость участия арбитражного управляющего, вознаграждение которого также приводит к существенному удорожанию процедуры.