Протодиакона РПЦ Кураева не пустили в Латвию

Протодиакону Русской православной церкви Андрею Кураеву запретили въезд на территорию Латвии.

Кураев узнал об этом, прилетев в балтийскую республику для участия в философской дискуссии «Поговорим о душе». В международном аэропорту Риги священника задержали пограничники и сообщили о внесении его имени в список невъездных по требованию полиции безопасности, сообщает портал Delphi.

Сам Кураев в своем «Живом журнале» выразил удивление сообщением пограничников о том, что въезд в Латвию ему запрещен уже давно, а в прошлом году срок действия запрета был продлен. При этом священник добавил, что последний раз посещал республику около 10 лет назад.

Протодиакон предположил, что запрет на въезд может быть «мелкой местью» в ответ на его слова о тогдашнем президенте Латвии Андрисе Берзиньше как о «не очень зрелом политике.

Новости по теме
Теги:
Организации: РПЦ
Следующая новость Саргсян вновь возглавил правящую партию Армении

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО