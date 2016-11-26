Протодиакона РПЦ Кураева не пустили в Латвию

Протодиакону Русской православной церкви Андрею Кураеву запретили въезд на территорию Латвии.

Кураев узнал об этом, прилетев в балтийскую республику для участия в философской дискуссии «Поговорим о душе». В международном аэропорту Риги священника задержали пограничники и сообщили о внесении его имени в список невъездных по требованию полиции безопасности, сообщает портал Delphi.

Сам Кураев в своем «Живом журнале» выразил удивление сообщением пограничников о том, что въезд в Латвию ему запрещен уже давно, а в прошлом году срок действия запрета был продлен. При этом священник добавил, что последний раз посещал республику около 10 лет назад.

Протодиакон предположил, что запрет на въезд может быть «мелкой местью» в ответ на его слова о тогдашнем президенте Латвии Андрисе Берзиньше как о «не очень зрелом политике.