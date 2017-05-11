Протодиакон Андрей Кураев возмутился судом над блогером

Протодиакон Андрей Кураев выразил свое отношение к судилищу блогера Руслана Соколовского по обвинению в оскорблении чувств верующих.

Он заявил, что само дело Соколовского и суд над ним породили у многих верующих крайне негативное отношение к церкви, и вина за это лежит, по его мнению, на Екатеринбургской епархии, сообщает Ura.ru.

По мнению диакона, наладить отношения между сочувствующей Соколовскому молодежью и церковью будет очень сложно. Сейчас Кураев размышляет о поездке в Екатеринбург с целью беседы с Русланом, если сам молодой человек не откажется от предложения.

Также Андрей Кураев подчеркнул, что сама статья о «защите чувств верующих» - явление сомнительное, так как провести экспертизу подлинных чувств человека просто невозможно.