Протодиакон Андрей Кураев возмутился судом над блогером
Протодиакон Андрей Кураев выразил свое отношение к судилищу блогера Руслана Соколовского по обвинению в оскорблении чувств верующих.
Он заявил, что само дело Соколовского и суд над ним породили у многих верующих крайне негативное отношение к церкви, и вина за это лежит, по его мнению, на Екатеринбургской епархии, сообщает Ura.ru.
По мнению диакона, наладить отношения между сочувствующей Соколовскому молодежью и церковью будет очень сложно. Сейчас Кураев размышляет о поездке в Екатеринбург с целью беседы с Русланом, если сам молодой человек не откажется от предложения.
Также Андрей Кураев подчеркнул, что сама статья о «защите чувств верующих» - явление сомнительное, так как провести экспертизу подлинных чувств человека просто невозможно.
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