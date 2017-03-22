Противозачаточные таблетки защищают женщин от рака
Американские ученые выяснили, что противозачаточные таблетки могут защитить женщин от некоторых видов рака. К такому выводу специалисты пришли по итогам исследования, в котором приняли участие 46 тыс. женщин. За ними медики наблюдали с 1968 года.
По их данным, оральные гормональные контрацептивы сокращает риск развития рака кишечника на 19 процентов, эндометрии – на 34 процента и яичников – на 33 процента. При этом ученые подчеркивают, что пониженный риск возникновения этих видов онкозаболевания сохраняется свыше 35 лет, - сообщает «Экономика сегодня».
Кроме того, медики добавили, что противозачаточные таблетки повышают риск развития рака груди и шейки матки, но этот риск исчезает после отмены приема контрацептива
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