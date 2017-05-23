Противопожарный патруль начал следить за подмосковными лесами

В Подмосковье начался усиленный режим патрулирования лесов.

Как уточняется в материале, в целях предотвращения возникновения пожаров за подмосковными лесами будут наблюдать и с земли, и с воздуха, сообщает «360».

Ранее стало известно, что спасатели, пожарные и другие службы Москвы и Московской области совместными усилиями будут обеспечивать безопасность жителей московского региона в пожароопасный период 2017 года.

С 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим.

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