Противопожарный патруль начал следить за подмосковными лесами
В Подмосковье начался усиленный режим патрулирования лесов.
Как уточняется в материале, в целях предотвращения возникновения пожаров за подмосковными лесами будут наблюдать и с земли, и с воздуха, сообщает «360».
Ранее стало известно, что спасатели, пожарные и другие службы Москвы и Московской области совместными усилиями будут обеспечивать безопасность жителей московского региона в пожароопасный период 2017 года.
С 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим.
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