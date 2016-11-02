Противолодочный самолет США замечен вблизи кораблей РФ в Средиземном море

Американский противолодочный самолет был замечен вблизи корабельной авианосной группы ВМФ России, возглавляемой тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», свидетельствуют данные сайтов по отслеживанию передвижения военной авиации.

Как уточняется в сообщении, патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon, проводящий разведку к югу от побережья греческого острова Крит, был замечен в районе восточного Средиземноморья.

По последним данным, в направлении восточного Средиземноморья идут корабли авианосной группы ВМФ России, сообщает «Интерфакс».