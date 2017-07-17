Противники «Матильды» выйдут на улицы 1 августа

Общественное движение «Сорок Сороков» намерено организовать всероссийское «стояние» против фильма Алексея Учителя «Матильда».

Мероприятие под лозунгом «остановим Матильду» запланировано на 1 августа. Предполагается, что оно пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбруге и других городах.

На акцию в столице организаторы пригласили депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Парламентарий пообещала принять в ней участие, сообщает РИА «Новости».

Представители движения пояснили, что «стояние» будет проходить на территориях храмов или же на городских площадях, если на то будет получено разрешение местных властей.

Фильм «Матильда» рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Его премьера намечена на конце октября. Однако задолго до этого картина вызвала широкий общественный резонанс. Ее противники утверждают, что содержание ленты является оскорбительным для верующих.