Противники Марин Ле Пен устроили беспорядки в Париже

В Париже прошли беспорядки, устроенные противниками лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Собравшиеся выкрикивали лозунги против Ле Пен и забрасывали полицейских дымовыми шашками и камнями.

Правоохранителям пришлось применить гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу.

Выборы президента пройдут во Франции 23 апреля и 7 мая. По данным соцопросов, главным конкурентом Марин Ле Пен является бывший министр экономики Эммануэль Макрон, сообщает «ТВ Центр».