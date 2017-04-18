Противники Марин Ле Пен устроили беспорядки в Париже

В Париже прошли беспорядки, устроенные противниками лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Собравшиеся выкрикивали лозунги против Ле Пен и забрасывали полицейских дымовыми шашками и камнями.

Правоохранителям пришлось применить гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу.

Выборы президента пройдут во Франции 23 апреля и 7 мая. По данным соцопросов, главным конкурентом Марин Ле Пен является бывший министр экономики Эммануэль Макрон, сообщает «ТВ Центр».

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