Противники Марин Ле Пен устроили беспорядки в Париже
В Париже прошли беспорядки, устроенные противниками лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Собравшиеся выкрикивали лозунги против Ле Пен и забрасывали полицейских дымовыми шашками и камнями.
Правоохранителям пришлось применить гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу.
Выборы президента пройдут во Франции 23 апреля и 7 мая. По данным соцопросов, главным конкурентом Марин Ле Пен является бывший министр экономики Эммануэль Макрон, сообщает «ТВ Центр».
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