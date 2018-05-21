Противник Николаса Мадуро отказался признавать его победу

Кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон не намерен признавать итоги выборов и победу в них действующего главы государства Николаса Мадуро.

Свой отказ он объяснил тем, что на его представителей оказывалось давление. Кроме того, на допущенные в ходе голосования нарушения поступило свыше 140 тысяч жалоб. Фалькон настаивает на проведении новыхвыборов осенью текущего года, передает Nation Nеws.

Согласно предварительному подсчету голосов, Мадуро побеждает на выборах с перевесом в четыре миллиона голосов.