Против похищенных из Крыма российских военных СБУ фабрикует дело

Сотрудники Службы безопасности Украины 20 ноября незаконно задержали и вывезли затем на территорию Николаевской области двоих российских военнослужащих, - сообщили в Министерстве обороны РФ.

- 20 ноября около 13 часов сотрудниками Службы безопасности Украины были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина) российские военнослужащие прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович, - рассказали «Интерфаксу» в военном ведомстве.

Как заявили в Минобороны РФ, российская сторона требует немедленного возвращения Одинцова и Баранова на территорию России.

- В настоящее время, по некоторым данным, украинскими спецслужбами предпринимаются попытки сфабриковать против Баранова и Одинцова уголовное преследование за якобы совершенные преступления против Украины. Не исключается, что для получения «нужных» признательных показаний на российских военнослужащих будет оказано психологическое и физическое давление, - сообщил собеседник агентства.