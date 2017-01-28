Против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступили две тысячи человек

На акции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви выступили около двух тысяч человек. Мероприятие прошло на Марсовом поле в Петербурге.

Мероприятие было согласовано с администрацией города. На акцию пришли также депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия роста"). Участники акции держат в руках воздушные шары с надписью "Не РПЦ", сообщает "Интерфакс".

По данным полиции Санкт-Петебрурга, мероприятие проходит без инцидентов. Противники передачи собора РПЦ утверждают, что будут проводить новые общественные выступления.