СБУ против обратного переименования улиц в Одессе

Начальник Управления СБУ в Одесской области Сергей Батраков потребовал от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить обратное переименование улиц, говорится в сообщении, обнародованном в странице Управления СБУ в Одесской области в Facebook.

Батраков требует отменить решение горсовета, так как оно нарушает закон Украины о декоммунизации и «может спровоцировать негативные факторы, которые приведут к обострению общественно-политической ситуации и стать причиной появления антиобщественных и антиконституционных проявлений, которые могут быть использованы отдельными радикальными лицами для совершения экстремистских или террористических проявлений».

Ранее одесский городской совет принял решение вернуть прежние названия улицам, переименованным в 2016 году экс-главой Одесской обладминистрации Михаилом Саакашвили. В Одессу вернутся улицы «25-й Чапаевской дивизии», улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова.

Саакашвили своим распоряжением присвоил новые названия приблизительно 300 улицам, проспектами и переулкам Одессы и населенным пунктам Одесской области.

За обратное переименование улиц переименования улиц высказались 75 процентов одесситов, принявших участие в опросе, сообщает «Интерфакс».