Против Никиты Белых возбудили еще одно уголовное дело
В отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело о крупной взятке.
Следователь в Басманном суде Москвы рассказал «Интерфаксу», что дело возбуждено 9 марта по ч. 6 ст. 290 УКРФ. Оно принято к производству и объединено с предыдущим.
Экс-губернатору предъявили обвинение и допросили. Свою мину он не признал.
Адвокат Белых Андрей Грохотов заявил, что об упоминаемом эпизоде было известно еще в сентябре прошлого года. «Тогда никаких решений о судьбе этого эпизода еще принято не было. А вот сейчас, когда подходит срок содержания под стражей, надо достать какой-то нафталиновый эпизод», - цитирует его агентство.
Адвокат читает, что появление таких эпизодов свидетельствует о «развале» дела против его подзащитного.
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