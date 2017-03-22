Против Никиты Белых возбудили еще одно уголовное дело

В отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело о крупной взятке.

Следователь в Басманном суде Москвы рассказал «Интерфаксу», что дело возбуждено 9 марта по ч. 6 ст. 290 УКРФ. Оно принято к производству и объединено с предыдущим.

Экс-губернатору предъявили обвинение и допросили. Свою мину он не признал.

Адвокат Белых Андрей Грохотов заявил, что об упоминаемом эпизоде было известно еще в сентябре прошлого года. «Тогда никаких решений о судьбе этого эпизода еще принято не было. А вот сейчас, когда подходит срок содержания под стражей, надо достать какой-то нафталиновый эпизод», - цитирует его агентство.

Адвокат читает, что появление таких эпизодов свидетельствует о «развале» дела против его подзащитного.