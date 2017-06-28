Против «LG» в России возбудили дело о смартфонах

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении компании «ЛГ Электроникс РУС» за нарушения в схеме ценообразования смартфонов.

По данным ФАС, компания использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов «LG».

ФАС также уличило компанию в регулярных отчетах о ценах от самих ритейлеров, которые также использовали «ценовых роботов», отмечает ТАСС.

На компанию «LG» в России ФАС обратил внимание после аналогичных проверок «iPhone» в России, где также выявились нарушения.

За нарушение компании грозит штраф от 1 до 5 млн рублей.

Кроме того, к должностным лицам компании может быть применен штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет.