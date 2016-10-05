Против бывшего главы Коми Владимира Торлопова возбуждено уголовное дело

Бывший глава Республики Коми и сенатор Владимир Торлопов будет привлечен к уголовной ответственности по подозрению в организации преступного сообщества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

Ранее, в сентябре 2015 года был арестован сменивший Торлопова на посту главы Республики Коми Вячеслав Гайзер, которому предъявлены обвинения по трем статьям – «Организация и участие в преступном сообществе», «Мошенничество», «Взяточничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой». Фигурантами этого дела стали еще 18 человек.