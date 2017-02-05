Протесты в Румынии вынудили Бухарест отказаться от ослабления наказания за коррупцию

Румынские коррупционеры, осужденные за нанесенный ущерб, превышающий сумму в 200 тысяч лей (примерно 48 тыс долларов), останутся за решеткой. Власти пошли навстречу протестующим и решили не вносить уголовный кодекс поправки, смягчающие наказание.

Кабинет министров Румынии после заявления премьера ​Сорина Гриндяну отменил постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс, предусматривавших ослабление ответственности за коррупцию, а также от планов широкой амнистии для осужденных по этим статьям, сообщает РБК.

Эти поправки стали поводом для самых массовых за последние 25 лет акций протеста, собравших сотни тысяч участников по всей стране. ​Гриндяну, кабинет которого пришел к власти месяц назад, заявил, что не желает раскалывать румынское общество. Ранее он заявлял, что не собирается отменять эти поправки и уходить в отставку.

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