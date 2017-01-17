Протестующим против Трампа платят по 2500 долларов в месяц или по 50 долларов в час

Американские СМИ выяснили, что у массовых протестов против инаугурации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа очень простая подоплека - желающим принять участие в акциях выплачивают 2500 долларов в месяц или 50 долларов в час.

Объявления с предложением «заработать» размещены как минимум в 20 городах страны, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Times.

Например, организация Demand Protest из Сан-Франциско опубликовала подобное объявление 12 января во множестве городов, пишет издание.

«Получай деньги, борясь против Трампа!» — гласит слоган в объявлении.

Сообщается, что организация «платит политически мотивированным людям за то, во что они уже верят».

Газета пишет, что «работу» предлагают жителям городов Остин, Шарлотт, Колорадо-Спрингс, Колумбус, Денвер, Детройт, Эль-Пасо, Форт-Уэрт, Джексонвилл, Окленд, Оклахома-Сити, Филадельфия, Финикс, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэттл, Талса и Вашингтон.