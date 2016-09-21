Протестующим на Фрунзенской набережной таксистам выпишут штрафы

Против устроивших несанкционированную акцию протеста таксистов московскими полицейскими были составлены административные протоколы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по столице.

"Сегодня около 19:00 в столичную полицию поступила информация о нарушении правил дорожного движения на ул. Тимура Фрунзе и Фрунзенской набережной. В результате на указанных участках был затруднен проезд автотранспорта", - указано в сообщении пресс-службы управления. На всех задержанных участников протестной акции составлены административные протоколы по статье 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, штраф до 2500 рублей).

Сообщается, что протестующие таксисты были недовольны решением компании снизить тарифы для пассажиров.

Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что водители устроили забастовку около офиса «Яндекс.Такси» на ул. Тимура Фрунзе, протестуя против понижения тарифов компанией.

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