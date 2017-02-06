Протестующие в Румынии требуют отставки правительства
В Румынии продолжаются протесты, вызванные поправками, смягчающими антикоррупционное законодательство. Теперь участники митингов требуют отставки правительства страны.
По данным различных СМИ, в акциях участвуют до полумиллиона человек. Отмечается, что это самые масштабные протесты в Румынии за последние 25 лет.
Премьер-министр Сорин Гриндяну заявил, что в отставку уходить не собирается. Лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня считает, что постановление правительства о внесении поправок в законодательство было лишь предлогом для того, чтобы заставить «благонамеренных людей» выйти на улицы, передает ТАСС. По его мнению, масштаб и организация протестов свидетельствуют о том, что они подготовлены профессионалами.
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