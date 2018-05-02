Протестующие перекрыли дороги в Ереване

Лидер оппозиции Никол Пашинян, которого парламент не выбрал премьер-министром Армении, призвал своих сторонников перекрыть все дороги и улицы в Ереване.

«Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», - заявил оппозиционер.

Ранее за кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов при необходимых 53 голосах «за». Таким образом, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера, в противном случае он будет автоматически распущен.

Сегодня утром протестующие в Ереване перекрыли центральные улицы Еревана, мосты и междугородние дороги, ведущие в аэропорт, сообщает «РИА Новости».

Пассажиры различных рейсов пешком с чемоданами в руках направляются в аэропорт.

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