Протестующие в Киеве захватили комитет Рады

Бывший глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили со своими сторонниками захватил один из комитетов украинского парламента.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что речь идет о комитете Рады, находящемся на территории гостиницы «Киев». «Выломали дверь, выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение, и там «изволили отдыхать», - цитирует его телеканал «112 Украина».

Генпрокурор добавил, что по факту происшествия открыто уголовное производство.