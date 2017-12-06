Протестующие в Киеве захватили комитет Рады
Бывший глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили со своими сторонниками захватил один из комитетов украинского парламента.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что речь идет о комитете Рады, находящемся на территории гостиницы «Киев». «Выломали дверь, выбросили оттуда одного работника УГО, который охранял государственное помещение, и там «изволили отдыхать», - цитирует его телеканал «112 Украина».
Генпрокурор добавил, что по факту происшествия открыто уголовное производство.
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