Протестующие бразильцы заняли здание минфина

В Бразилии участники акции протеста против пенсионной реформы захватили здание минфина страны.

«Мы… намерены оставаться здесь до тех пор, пока это будет возможно. Мы хотим передать правительству, что не потерпим наступления на наши права», - цитирует ТАСС заявление представителя протестующих местному телеканалу.

Ранее сообщалось, что около полутора тысяч участников акции заблокировали здание ведомства и не пропускают туда его сотрудников.

Бразильцы протестуют против реформы, предложенной президентом Мишелом Темером. В частности, она подразумевает повышение пенсионного возраста и сокращение льгот отдельным категориям граждан.