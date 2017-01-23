В МО протестируют грузовики-беспилотники
В мае в Подмосковье начнутся испытания беспилотных грузовых автомобилей. Они будут проводиться в рамках федеральной программы «Караван».
Тестирование машин пройдет на специальном полигоне Шахове. Его особенность состоит в том, что возможность изменения ландшафта позволяет моделировать реальную дорожную обстановку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В Росавтодоре предполагают, что полное внедрение автономных машин в общий транспортный поток может произойти к 2026 году.
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