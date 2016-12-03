В протестах против президента в Южной Корее приняли участие 1,5 миллиона человек
Очередная крупная акция протеста против президента Южной Кореи Пак Кын Хе собрала, по оценкам организаторов марша, около полутора миллионов участников по всей стране. Массовые демонстрации прошли в Сеуле, Пусане, Ульсане, Тэджоне и других городах.
При этом полиция заявила, что в акциях протеста приняли участие около 220 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Антиправительственные выступления начались сразу после того, как представители трех оппозиционных партий внесли в парламент предложение по импичменту президента. Ожидается, что голосование пройдет 9 декабря.
Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.
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