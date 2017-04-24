США просят РФ помочь в расследовании взрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР
Власти США обратились к России с просьбой оказать содействие в расследовании инцидента со взрывом автомобиля ОБСЕ на территории Украины.
По словам официального представителя Госдепартамента США Марка Тонера, Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование.
В прошедшие выходные член специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в ЛНР, еще трое сотрудников миссии получили ранения. По последним данным, сработал фугас, заложенный диверсионной группой вблизи села Пришиб Славяносербского района ЛНР. Взрыв прогремел, когда экипажи СММ ОБСЕ двигались по маршруту Славяносербск – Сокольники, сообщает Ura.ru.
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