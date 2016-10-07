В МИД РФ просят США объяснить задержание двух российских граждан

Уполномоченный министерства иностранных дел России по правам человека, демократии и верховенству закона Константин Долгов заявил, что в Москве видят в аресте двух российских граждан в США нарушение двустороннего договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

- Картина налицо. Очевиден очередной арест российских граждан без уведомления российских властей. Возможно, это вновь сделано в обход двустороннего российско-американского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года. Мы много раз заявляли о недопустимости и противоправности подобных действий, нарушающих права и интересы российских граждан, - отметил Долгов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, дипломаты пытаются узнать все подробности.

- Мы сейчас выясняем все обстоятельства. Исходим, что США официально уведомят о мотивах и причинах задержания российских граждан, и по получении такой информации мы будет определяться с дальнейшими шагами и более обширным комментариям, - сказал он, добавив, власти Америки должны уведомить РФ в течение трех дней после ареста.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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