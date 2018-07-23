Просрочка алиментов в России станет барьером для сдачи на права
Судебная система России предлагает новый способ решения проблем задолженности по алиментам.
Предлагается не допускать должников к сдаче экзаменов по вождению, а также предлагается проверять соискателей на наличие долгов при приеме на работу.
Директор ФССП Дмитрий Аристов заявил, что проект закона уже одобрен главой МВД Владимиром Колокольцевым.
Приставы смогут узнать о приеме должника на работу после уведомления Пенсионного фонда по запросу после первой зарплаты должника, сообщает Interfax.
Правда, в России уведомления из Пенсионного фонда могут и не прийти, что не мешает человеку устроиться на любую, даже высокооплачиваемую работу, без трудовой книжки.
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