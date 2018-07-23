Просрочка алиментов в России станет барьером для сдачи на права

Судебная система России предлагает новый способ решения проблем задолженности по алиментам.

Предлагается не допускать должников к сдаче экзаменов по вождению, а также предлагается проверять соискателей на наличие долгов при приеме на работу.

Директор ФССП Дмитрий Аристов заявил, что проект закона уже одобрен главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Приставы смогут узнать о приеме должника на работу после уведомления Пенсионного фонда по запросу после первой зарплаты должника, сообщает Interfax.

Правда, в России уведомления из Пенсионного фонда могут и не прийти, что не мешает человеку устроиться на любую, даже высокооплачиваемую работу, без трудовой книжки.