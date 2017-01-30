В СМИ просочилась информация о преимуществах iPhone 8 над предыдущими моделями

Следующая модель iPhone будет значительно превосходить все предыдущие аналоги. В частности, она будет снабжена беспроводной зарядкой, а корпус станет абсолютно водонепроницаемым.

В рамках создания системы беспроводной зарядки аккумулятора Apple заключила договор о сотрудничестве с компанией Energous. При этом патент на такую технологию компания получила еще в 2013 году, однако по неизвестным причинам реализован проект не был, - сообщает «Российская газета» со ссылкой на MacRumors.

Что касается защиты от воды, то, по данным Cult of Mac, смартфон Apple нового поколения будет сертифицирован по стандарту IP68. Это означает, что iPhone 8 можно будет погружать в воду на длительное время (на глубину свыше метра более 30 минут) без малейшего ущерба для работоспособности.

Нынешний iPhone 7 имеет водо- и пылезащиту IP67. Это значит, что гаджет может находиться под водой на глубине до метра на протяжении 30 минут.