СПЧ просит Путина расширить функции Росприроднадзора
Постоянная комиссия по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека попросила главу государства Владимира Путина расширить функции Росприроднадзора.
Как уточняется в материале, члены СПЧ просят наделить ведомство правом надзора и контроля за всеми объектами, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду.
В свою очередь, Путин поручил первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко рассмотреть и проработать совместно с правительством РФ этот вопрос.
В конце декабря Путин на заседании Госсовета в Кремле призвал как можно скорее начать работу по экологическому развитию страны в интересах будущих поколений, сообщает «Федерал пресс».
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