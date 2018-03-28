МЧС просит москвичей не выходить на улицу

Москвичам и гостям столицы рекомендовано как можно меньше находиться на свежем воздухе вечером 28 марта, говорится в сообщении МЧС.

«Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — уточняется в сообщении ведомства.

Уточняется, что предупреждение действует с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта.

Кроме того, при нахождении дома рекомендуется отказаться от проветривания помещений, сообщает Life.

Сегодня вечером и ночью ожидается тихая, морозная погода. К утру столбики термометров опустятся до минус 16 градусов.