МЭР просит 109 миллиардов рублей на поддержку экономики в 2017 году

Минэкономразвития внесло в правительство план поддержки экономики на 2017 год объемом 108,75 миллиардов рублей, сообщил газете «Известия» замглавы МЭР Олег Фомич.

По его словам, меры по поддержке экономики включают в себя финансирование автопрома, транспортного машиностроения, сельского хозяйства и легкой промышленности.

Фомич отметил, что все предложения будут проработаны к маю следующего года, тогда же Минфин и определит источники финансирования, подчеркнув, что сейчас экономика выходит на траекторию роста.

Кроме того, на 2017 год запланированы мероприятия по мониторингу рынка труда и поддержке регионов.

Газета отмечает, что стоимость мероприятий поддержки в следующем году будет заметно ниже, чем в прошлые годы. План поддержки экономики в 2016 году обошелся в 880 миллиардов рублей, в 2015 году антикризисный план стоил в 2,3 триллиона рублей.

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Места: Россия
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