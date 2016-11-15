СК РФ просит избрать для Улюкаева меру пресечения в виде домашнего ареста

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что СКР направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева «домашний арест».

- В настоящее время министр задержан, и в отношении него проводятся необходимые оперативные следственные действия. В ближайшее время следствием планируется предъявить Алексею Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, - цитирует Петренко «Интерфакс».

Как стало известно агентству из источников, близких к следствию, два миллиона долларов, которые вменяются Улюкаеву в качестве полученной взятки, были переданы главе МЭР 14 ноября под контролем сотрудников правоохранительных органов. Телефон министра прослушивался с лета, в разговорах он угрожал представителям «Роснефти» в связи с приватизацией «Башнефти», а при задержании пытался дозвониться до высоких покровителей, но тщетно.

Изначально Улюкаев называл участие «Роснефти» в приватизации нецелесообразным, так как компания подконтрольна государству через «Роснефтегаз». Однако в начале сентября министр заявил, что юридически «Роснефть» может претендовать на акции «Башнефти» - закон о приватизации это допускает. В итоге в октябре «Роснефть» приобрела контрольный пакет «Башнефти» за 329,7 миллиарда рублей – с премией к независимой оценке этого актива.