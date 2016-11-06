В США прошли учения на случай столкновения астероида с Землей

В США прошли межведомственные командно-штабные учения на случай столкновения астероида с Землей, организованные NASA и Федеральным агентством США по чрезвычайным ситуациям (FEMA), сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Как уточняется в материале, мероприятия были прошли в городке Эль-Сегундо штата Калифорния.

По сценарию, 20 сентября 2020 года с Землей столкнется астероид размером предположительно 100 метров на 250 метров. Вероятность его падения на Землю якобы изначально считали равной 2 процента, но в мае 2017 года выяснилось, что столкновение кометы с нашей планетой является неизбежным. Также, согласно легенде, астероид рухнет либо в южной части Калифорнии, либо недалеко от ее побережья в Тихом океане. В ходе учений были разработаны планы по эвакуации жителей Лос-Анджелеса и его окрестностей, численность которых составляет около 13 миллионов.

Новый руководитель научного директората NASA Томас Цурбухэн пояснил, что угроза катастрофы, подобной рассматривавшейся на учениях, достаточно реальна. Об этом сообщает ТАСС.

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