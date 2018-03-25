В США прошли многотысячные марши за ужесточение оборота оружия

Во многих городах США прошли акции протеста под названием «Марш за наши жизни». Митингующие выступили за ограничение оборота оружия в стране.

Как сообщает РБК, акция в Нью-Йорке собрала более 150 тыс. человек. В Вашингтоне на улицы вышли от 300 тыс. до 500 тыс. человек. Многотысячные марши прошли в Бостоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Далласе, Новом Орлеане и других городах.

Митингующие обращались к конгрессу США ужесточить оборот оружия в стране. На акцию вышли жители города Паркленд (штат Флорида), где 14 февраля 2017 года произошла стрельба в школе, в результате которой были убиты 17 человек.

После трагедии задержали 19-летнего учащегося школы Николаса Круза, которого отчислили из школы за нарушения дисциплины. Суд выдвинул против него обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: общество
Следующая новость Власти столицы подсчитали сэкономленное в рамках «Часа Земли» электричество

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО