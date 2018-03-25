В США прошли многотысячные марши за ужесточение оборота оружия

Во многих городах США прошли акции протеста под названием «Марш за наши жизни». Митингующие выступили за ограничение оборота оружия в стране.

Как сообщает РБК, акция в Нью-Йорке собрала более 150 тыс. человек. В Вашингтоне на улицы вышли от 300 тыс. до 500 тыс. человек. Многотысячные марши прошли в Бостоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Далласе, Новом Орлеане и других городах.

Митингующие обращались к конгрессу США ужесточить оборот оружия в стране. На акцию вышли жители города Паркленд (штат Флорида), где 14 февраля 2017 года произошла стрельба в школе, в результате которой были убиты 17 человек.

После трагедии задержали 19-летнего учащегося школы Николаса Круза, которого отчислили из школы за нарушения дисциплины. Суд выдвинул против него обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.