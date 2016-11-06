Прошедшая ночь в Московском регионе стала самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь стала самой холодной в столичном регионе с начала осени, следует из данных московского метеобюро.

Отмечается, что минимальная температура воздуха в Москве ночью составила минус 7 градусов, а в Подмосковье - минус 11,8 градусов.

Холоднее всего было на северо-западе Москвы. В Тушино минимальная температура составила минус 7 градусов, а теплее всего оказалось прошедшей ночью в центре столицы – минус 3.

В Волоколамске ночью воздух остыл до минус 10,4 градусов, Наро-Фоминске - до минус 10,6 градусов, в Можайске температура опустилась до минус 11,8 градусов.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье днем в столичном регионе будет от 2 до 4 градусов мороза, облачно, местами возможен снег. В ночь на понедельник ожидается снегопад, сообщает «Интерфакс».

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