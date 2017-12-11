Прощание с Леонидом Броневым состоится в «Ленкоме»

В столичном театре «Ленком» пройдет гражданская панихида по народному артисту СССР Леониду Броневому.

11 декабря с выдающимся актером придут проститься его коллеги и поклонники. После траурной церемонии артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщает «ТВ Центр».

Броневой родился в Киеве, окончил Театральный институт в Ташкенте и за свою долгую творческую карьеру играл во множестве театров страны. На счету актера десятки киноролей, самыми знаменитыми из которых являются роли Генриха Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны» и Аркадия Велюрова в «Покровских воротах». Скочался Броневой в минувшие выходные на 90-м году жизни.