Прощание с Леонидом Броневым состоится в «Ленкоме»
В столичном театре «Ленком» пройдет гражданская панихида по народному артисту СССР Леониду Броневому.
11 декабря с выдающимся актером придут проститься его коллеги и поклонники. После траурной церемонии артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщает «ТВ Центр».
Броневой родился в Киеве, окончил Театральный институт в Ташкенте и за свою долгую творческую карьеру играл во множестве театров страны. На счету актера десятки киноролей, самыми знаменитыми из которых являются роли Генриха Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны» и Аркадия Велюрова в «Покровских воротах». Скочался Броневой в минувшие выходные на 90-м году жизни.
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