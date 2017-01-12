Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства

Прощальное сообщение действующего президента США Барака Обамы, которое он разместил на своей странице в Twitter, стало самым популярным за время существования его аккаунта.

-Я прошу вас верить – не в мои способности создавать изменения, но в ваши, – цитирует «Федерал пресс» слова Обамы.

Он также поблагодарил американский народ за поддержку. После публикации заметка набрала более 1,4 миллиона отметок «мне нравится».

Барак Обама завел личную страницу в Twitter в мае 2015 года. За первые пять часов на его страничку подписались более миллиона пользователей, что стало мировым рекордом.

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах, прошедших в США 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового президента состоится 20 января в 20:00 по московскому времени, сообщает «Федерал пресс».

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