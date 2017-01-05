В прощальном письме Керри похвалил себя за «перезагрузку» отношений с Россией

Госсекретарь США Джон Керри в письме, приуроченном к окончанию работы действующей администрации Белого дома, заявил, что считает своим важным достижением «перезагрузку» отношений с Россией, которая состоялась в ходе первого срока правления Барака Обамы.

«В ходе первого срока президента Обамы Соединенные Штаты и Россия провели перезагрузку наших отношений, что привело к ощутимой выгоде, включая контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок снабжения для наших солдат в Афганистане. В ряде случаев мы смогли работать вместе в сферах общих интересов: переговоры по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ядерное соглашение с Ираном), защита морских районов и координация действий по проблемам Арктики», - цитирует послание главы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Керри также напомнил, что при содействии России из Сирии было вывезено химическое оружие.

В то же время, госсекретарь США признал, что две державы «испытывают серьезные разногласия по целому ряду вопросов». В первую очередь он указал на украинский кризис.

Кроме того, в числе «серьезных вызовов для двусторонних отношений и международной стабильности» Керри назвал приписываемые российским властям кибератаки и «военную интервенцию в Сирии».

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Теги:
Места: Россия, США
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