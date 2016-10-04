По просьбе Мединского перенесено заседание о лишении его ученой степени
Члены диссертационного совета Уральского федерального университета по просьбе министра культуры РФ Владимира Мединского перенесли заседание по вопросу лишения его ученой степени доктора исторических наук.
Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным председателя диссертационного совета УрФУ по историческим наукам Дмитрия Редина, во вторник в диссовет поступило письмо от Мединского с просьбой «в связи с невозможностью его присутствия на заседании перенести его на более поздний срок».
В настоящее время Мединский находится в Казахстане и не может участвовать в заседании.
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