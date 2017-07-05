Пропавший в уральских лесах мальчик найден живым
Спасатели нашли пропавшего в лесу 10-летнего мальчика из Кудымкарского района Пермского края.
Мальчик пропал рано утром во время сбора грибов со своим отцом.
Мальчик собрался домой, и был отправлен в деревню без сопровождения взрослых. В итоге, заблудился.
Его нашли в лесном массиве в пяти километрах от родной деревни Юньга.
На данный момент спасатели доставляют его к родителям, отмечает РИА Новости.
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