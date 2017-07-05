Пропавший в уральских лесах мальчик найден живым

Спасатели нашли пропавшего в лесу 10-летнего мальчика из Кудымкарского района Пермского края.

Мальчик пропал рано утром во время сбора грибов со своим отцом.

Мальчик собрался домой, и был отправлен в деревню без сопровождения взрослых. В итоге, заблудился.

Его нашли в лесном массиве в пяти километрах от родной деревни Юньга.

На данный момент спасатели доставляют его к родителям, отмечает РИА Новости.