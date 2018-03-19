Пропавший 14 лет назад кот вернулся к хозяину

Житель США Перри Мартин нашел своего любимца по кличке Томас-младший через 14 лет после его исчезновения.

Блудный кот вернулся к хозяину, когда тот уже и не надеялся его найти.

Животное убежало от хозяина 14 лет назад, когда Мартин переехал к приятелю, чтобы пережить ураган. Попытки найти сбежавшего кота не увенчались успехом, несмотря на микрочип, вживленный под кожу пушистого любимца.

В марте 2018 года Томаса-младшего приютили люди, они отвезли его к ветеринару, который установил имя настоящего владельца животного.

Новые хозяева позвонили Перри Мартину и тот забрал потерянного много лет назад кота, сообщает «360».