Пропавший 14 лет назад кот вернулся к хозяину
Житель США Перри Мартин нашел своего любимца по кличке Томас-младший через 14 лет после его исчезновения.
Блудный кот вернулся к хозяину, когда тот уже и не надеялся его найти.
Животное убежало от хозяина 14 лет назад, когда Мартин переехал к приятелю, чтобы пережить ураган. Попытки найти сбежавшего кота не увенчались успехом, несмотря на микрочип, вживленный под кожу пушистого любимца.
В марте 2018 года Томаса-младшего приютили люди, они отвезли его к ветеринару, который установил имя настоящего владельца животного.
Новые хозяева позвонили Перри Мартину и тот забрал потерянного много лет назад кота, сообщает «360».
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