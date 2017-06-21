Пропавших подростков ищут на дне Ладоги

В операции по поиску троих подростков, пропавших на Ладожском озере, задействован подводный аппарат «Фалькон».

Аппарат предназначен для работ в прозрачной и замутненной воде. Он может погружаться на глубину до одного километра, исследовать как открытое пространство, так и узкие тоннельные проходы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Карелии.

К настоящему моменту спасателями обследованы десятки квадратных километров акватории и побережья. Поиски пропавших ведутся также с воздуха – вертолетами и беспилотниками.

Инцидент с четырьмя юношами и одной девушкой произошел вечером 19 июня. Они отправились кататься по Ладоге на лодке и перевернулись. До берега добрались только двое. Судьба остальных остается неизвестной. Спасшиеся юноши уверяют, что видели, как погибла девушка. Некоторое время назад СМИ сообщили о том, что спасатели нашли ее тело, однако в МЧС эту информацию опровергли.