Пропавшие на учениях под Краснодаром десантники погибли

Десантники, пропавшие во время учений по прыжкам с парашютом в Краснодарском крае, погибли, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Как отмечается в материале, трое военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ, которые в ходе десантирования 24 ноября приземлились на водную поверхность реки Кубань, погибли, так как из-за низкой облачности не успели отсоединить парашютные системы.

На месте работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами, добавили в пресс-службе. Об этом сообщает «РИА Новости».