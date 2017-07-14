Пропавшие в Турции россияне пытались уехать в Сирию

Семья россиян, накануне исчезнувшая в Турции, пыталась нелегально попасть на территорию Сирии.

В настоящее время жительница Саратовской области Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и двое несовершеннолетних детей находятся в тюрьме для мигрантов турецкого города Антакья. Посольство России в стране направило властям запрос с просьбой о подтверждении этой информации и депортации семьи в РФ, передает «ТВ Центр».

Сообщения о пропаже семьи появились в СМИ накануне. Тревогу начали бить родственники Ухановой и ее бывший муж, поскольку она вывезла за границу без его ведома их общую дочь.

По сведениям телеканала, Уханова и Кочаари некоторое время назад приняли ислам и намеревались присоединиться в Сирии к экстремистам.