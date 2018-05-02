Пропавшая в Таиланде россиянка нашлась в Египте
Пропавшая два месяца назад в Таиланде туристка из Владивостока Римма Хаметова нашлась в Египте.
По словам друзей россиянки, 32-летняя Хаметова сама вышла на связь с родителями и сообщила им, что находится в Хургаде.
Римма Хаметова отправилась в Таиланд по турпутевке и должна была вернуться во Владивосток 10 февраля. В указанную дату женщина не приехала домой, а также перестала выходить на связь с родственниками.
Отец туристки обратился в полицию и консульские учреждения с заявлением о пропаже дочери.
При этом сотрудники посольства России установили, что Хаметова из Таиланда улетела в Бахрейн, а затем отправилась в Египет, сообщает «Интерфакс».
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