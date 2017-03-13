Пропавшая в Бахрейне россиянка задержана в Иордании за эскорт-услуги
Пропавшая в Бахрейне гражданка России Мария Сазонова, была задержана в Иордании за оказание эскорт-услуг, сообщил Дженнет Мимун со ссылкой на директора модельного агентства, в котором работала девушка.
По ее словам, в ближайшее время Сазонову отправят в Россию. Исключать ее из агентства не планируется.
В посольстве России в Бахрейне сообщили, что, по данным правоохранительных органов, Сазонова вылетела в Иорданию 3 марта. Дипломаты отметили, что большей информацией не располагают.
О пропаже девушки из Екатеринбурга, которая уехала в Бахрейн, чтобы заработать на новый iPhone, сообщили родственники. Мать девушки также рассказала, что в Бахрейне ее дочь работала барменом, но уже неделю не выходила на связь, сообщает «ТВ Центр».
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