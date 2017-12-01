Промзону «Грайвороново» снесут ковшами и построят квартал
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в промзоне «Грайвороново» появится технопарк и новый жилой квартал со всей необходимой городской инфраструктурой.
На данном этапе, по словам мэра, заканчивается проект планировки промзоны.
Площадь территории в границах проекта планировки составляет около 86 га.
Согласно проекту, на участке площадью порядка 17 га предусматривается новое строительство суммарной площадью 594 тысяч кв. метров, которое будет включать общественно-жилую и нежилую застройку, передает АГН «Москва».
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